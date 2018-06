Reati ambientali: due denunce e sequestri Controlli dei carabinieri del Noe in una struttura turistica

La mancata osservazione del divieto di scarico di acque reflue industriali è costata la denuncia al titolare di un complesso turistico a Ceppaloni. I controlli sono scattati durante un'ispezione dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio e del Nucleo operativo ecologico di Napoli all'interno della struttura.

I militari hanno riscontrato irregolarità in ordine al Testo Unico Ambientale e per questo hanno sequestrato la vasca non a tenuta stagna di raccolta delle acque reflue scaricate dopo le operazioni di controlavaggio. Al termine delle verifiche i carabinieri hanno denunciato l’amministratore unico di una società per aver gestito, in assenza di autorizzazione, nella fase di stoccaggio, rifiuti pericolosi e non prodotti da altra azienda e abbandonato in modo incontrollato i rifiuti della propria attività. L'area dove erano stati accumulati i materiali è stata sequestrata.