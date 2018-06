Sequestro di beni per titolare azienda di carburanti Le indagini della Guardia di Finanza. Dichiarazione fraudolenta, denunciato 59enne di Solopaca

Decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal Gip del Tribunale di Benevento, Maria Ilaria Romano, per un valore di 207.858 euro (depositi bancari, beni mobili ed immobili) di una ditta individuale operante nel commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione.

Il provvedimento è scattato all'esito delle indagini coordinate dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, dal sostituto Flavia Felaco e condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economica finanziaria coordinati dal tenete colonnello Gennaro Pino.

Al termine delle indagini, ad aprile scorso, è stato denunciato un 59enne, originario di Solopaca, per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Secondo l'accusa la ditta controllata dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economica e finanziaria, aveva utilizzato fatture riconducibili ad operazioni “soggettivamente inesistenti”, documentanti costi per un ammontare complessivo di 979.544 euro a cui “è corrisposta – spiega in una nota il procuratore capo Aldo Policastro - un’imposta sul valore aggiunto detratta per 207.858 euro che costituisce l’imposta evasa”.

Durante la notifica del provvedimento di sequestro i militari hanno individuato presso un Istituto di Credito, disponibilità bancarie riconducibili al titolare dell’impresa pari all’intero ammontare del tributo evaso.