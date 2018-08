Scossa di terremoto, paura in città e nel Sannio Alle 20.19, epicentro in provincia di Campobasso

Una scossa di terremoto è stata nettamente avvertita qualche minuto fa - erano le 20.19 - anche a Benevento e in provincia. Una decina di secondi che hanno fatto piombare nella paura tante persone, in particolare ai piani alti dei palazzi. Non si segnalano, per fortuna, problemi a persone e cose.

La scossa è stata avvertita in Molise e in Abruzzo. L’epicentro è in provincia di Campobasso. La gente si è riversata in strada. Secondo Ingv, la scossa è stata di magnitudo 5.2. L’epicentro a Montecilfone, in provincia di Campobasso. Altre due scosse di minore intensità sono state registrate, tra Montecilfone e Guglionesi, alle 20.26 e alle 20.30