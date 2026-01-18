Serie C, la giornata si apre a pranzo con la Salernitana Granata a Caravaggio contro l'Atalanta. Stasera alle 20,30 il Catania a Monopoli

A pranzo con la Salernitana. Granata falcidiati dalle assenze, un paio di squalificati e tanti colpiti dall'influenza. A Caravaggio sarà una partita difficile.

Nel pomeriggio c'è una godibile sfida al Viviani tra il Potenza e la Casertana. Due tra le migliori squadre della serie C a confronto. Bisognerà capire quante energie vorrà spendere la squadra lucana, che ha la mente rivolta alla finale di Coppa Italia. Interessante anche Siracusa-Cerignola al De Simone. La squadra siciliana, prossima avversaria del Benevento, cerca disperatamente di affrancarsi dalle zone basse della classifica, la compagine di Maiuri è alla ricerca della continuità. Sempre alle 14,30 torna in campo il Trapani: al Municipale c'è il Sorrento. Antonini torna a far sentire la sua voce e ne ha per tutti: soprattutto con l'ordinamento della Figc e alla giustizia sportiva: “Per me è una pagliacciata senza precedenti, spero che la Corte di Giustizia europea la cancelli completamente. L’Italia è l’unico paese al mondo che con una normativa del 2003 consente alla giustizia sportiva di fare quello che vuole. Siccome è composta da giudici nominati dai presidenti federali sia nel calcio che nel basket e che eseguono esclusivamente ordini nell’interesse delle Federazioni”.Poi chiude affermando che nessuno più avrà voglia di investire i suoi denari in Sicilia: “Sono convinto che non verrà mai più nessun imprenditore a investire in Sicilia, certamente non nella provincia di Trapani”.

In campo nel pomeriggio e stasera

L'intermezzo delle 17,30 vede scendere in campo il rinnovato Picerno di Bertotto contro il Latina, altra squadra che ha in testa solo la finale di Coppa Italia. Ma il clou, anche per i tifosi giallorossi è fissato per le 20,30. Al Veneziani di Monopoli scende in campo il Catania, che per una volta avrà il peso di pareggiare i conti con il Benevento, che ha dato un primo strappo alla classifica assestandosi 3 punti più su. Mimmo Toscano ha "filosofeggiato":"Se vuoi rimanere al vertice certe partite devi vincerle anche come quella di domenica scorsa. Ogni partita ha le sue difficoltà, il Monopoli sta bene anche in classifica e sul suo campo è molto ostica come avversaria. Come dico sempre, però, è come si fanno le cose".

Si chiude domani sera col derby calabrese

Il “Monday night” vede scendere in campo le due squadre calabresi, Cosenza e Crotone. Un bel derby che può dire tanto sul futuro di entrambe le squadre.

Serie C, le sfide del Girone C

CAVESE-TEAM ALTAMURA 1-2 (43′ Rosafio, 53′ Grande, 75′ Orlando)

BENEVENTO-CASARANO 3-0 (49′ Manconi, 58′ Tumminello, 76′ Salvemini rig.)

ATALANTA U23-SALERNITANA (domenica 18 gennaio ore 12.30)

POTENZA-CASERTANA(domenica 18 gennaio ore 14.30)

SIRACUSA-AUDACE CERIGNOLA (domenica 18 gennaio ore 14.30)

TRAPANI-SORRENTO(domenica 18 gennaio ore 14.30)

AZ PICERNO-LATINA (domenica 18 gennaio ore 17.30)

FOGGIA-GIUGLIANO (domenica 18 gennaio ore 20.30)

MONOPOLI-CATANIA (domenica 18 gennaio ore 20.30)

COSENZA-CROTONE (lunedì 19 gennaio ore 20.30)