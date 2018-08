Dammi i soldi o dico a tua moglie che vai a prostitute Un 51enne di Benevento arrestato per estorsione dalla Mobile

"Dammi i soldi o spiffero a tua moglie che vai con le prostitute", gli avrebbe detto. Il malcapitato avrebbe fatto finta di accettare: il tempo che il denaro passasse nelle sue mani e Annio De Luca, un 51enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, si è trovato addosso la Squadra mobile.

Estorsione, questa l'ipotesi di reato che gli è stata contestata in flagranza dagli agenti del vicequestore Emanuele Fattori, che lo hanno bloccato dinanzi all'ingresso della villa comunale. E' l'epilogo di una indagine avviata qualche giorno fa dopo un episodio accaduto al rione Ferrovia, e che aveva visto coinvolti un ultrasettantenne e il 51enne.

Secondo gli inquirenti, quest'ultimo avrebbe fotografato la presunta vittima - e altrettanto potrebbe essere capitato, alla luce delle immagini presenti nel cellulare, anche ad altre persone - mentre si intratteneva con una donna dedita al meretricio. Tra i due era scoppiata una discussione, poi sedata dall'arrivo della Volante.

Sembrava tutto risolto, non era così. Perchè De Luca sarebbe tornato nuovamente alla carica del pensionato, minacciando di rivelare alla consorte le sue frequentazioni. Un rischio che avrebbe potuto evitare se avesse sborsato un centinaio di euro.

Nella tarda mattinata di oggi l'appuntamento fissato al viale Atlantici per il versamento della metà della somma pretesa. Appena De Luca ha afferrato i 50 euro, i poliziotti, che ne stavano seguendo le mosse, lo hanno 'stoppato'.

Dapprima condotto in Questura, il 51enne è stato dichiarato in arresto e successivamente trasferito presso la casa circondariale di contrada Capodimonte, a disposizione del sostituto procuratore Flavia Felaco. Ha nominato come difensore l'avvocato Luca Russo, che lo assisterà nell'udienza di convalida dinanzi al Gip.

