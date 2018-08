Evade dalla Caritas, arrestato un 39enne di Montesarchio Gerardo Ciavattone era in permesso premio. E' tornato in carcere

Lo hanno sorpreso al rione Ferrovia e non alla Caritas di via San Pasquale, dove doveva restare nei cinque giorni di permesso che gli erano stati accordati dal magistrato di Sorveglianza. Ecco perchè è tornato in carcere Gerardo Ciavattone, un 39enne di Montesarchio, già noto alle forze dell'ordine, arrestato per evasione dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Benevento.