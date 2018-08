Carabinieri, rinforzi da Napoli per i controlli straordinari Servizi al rione Libertà, Frasso Telesino ed Amorosi

Scatterà la prossima settimana un piano straordinario di controlli dei carabinieri del Comando provinciale, che per l'occasione saranno supportati anche da militari della Compagnia di intervento operativo (Cio) del 10° Reggimento Campania. I servizi saranno svolti, in particolare, al rione Libertà e, in Valle telesina, soprattutto a Frasso Telesino e ad Amorosi, i centri che nell'ultimo periodo sono stati segnati dal maggior numero di episodi criminosi.

Ina un nota si spiega che le “C.I.O. intervengono ogniqualvolta vi è una escalation di particolari reati, specie quelli di natura predatoria, tale da richiedere un’attività di controllo più intensa e visibile. Sono presenti all’interno nei Reggimenti e Battaglioni dei Carabinieri di Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo, le C.I.O. sono in grado di raggiungere qualsiasi località ed essere operativi entro l’arco di 48 ore rafforzando l’azione di controllo del territorio dei Comandi stanziali presenti. Si tratta di una risorsa strategica, specializzata nei pattugliamenti, posti di blocco rastrellamenti ed assicura supporto agli organi investigativi nel corso di maxi-operazioni contro la criminalità. Tali reparti contribuiscono ad alimentare la “Forza di pronto impiego” del Ministero dell’Interno per lo svolgimento di operazioni straordinarie di contrasto alla criminalità diffusa, infiltrazione terroristica e dell’immigrazione clandestina”.