Auto esce da carreggiata e si ribalta: paura lungo la 90 bis Ferito il conducente

Non ha per fortuna avuto gravi conseguenze l'incidente accaduto lungo la statale 90 bis, nelle vicinenze della caserma dei vigili del fuoco. E' qui che, per cause in corso di accertamento, una Lancia Y è uscita dalla carreggiata, probabilmente per l'asfalto reso viscido dalla pioggia, e si è ribaltata su un fianco. Paura per il conducente, che non ha però riportato ferite severe. Sul posto il 118, per le cure del caso, e le forze dell'ordine.