Scoperto in camera da letto, ladro scavalca finestra e fugge Incursione fallita in un appartamento al rione Capodimonte

L'hanno scoperto i proprietari, per fortuna, e lui, a quel punto, non ha potuto far altro che darsela a gambe levate. Utilizzando per la fuga lo stesso varco di accesso a quell'abitazione di via Beccaria, al rione Capodimonte: una finestra al piano terra di un palazzo, che un malvivente aveva forzato, introducendosi nell'appartamento. Di certo non per far visita alle vittime, a quell'ora ancora sveglie. Erano all'incirca le 22.30 quando i malcapitati, richiamati da alcuni rumori, sono entrati in camera da letto, beccando uno sconosciuto pronto a rovistare cassetti ed armadi, alla ricerca di soldi ed oggetti d'oro. Un piano fallito, sventato dalle urla dei poverini. Il ladro non ha perso tempo: ha scavalcato il davanzale ed è scappato via, facendo perdere le sue tracce. Sul posto è poi intervenuta la Volante.

