Nessuna estorsione, ho fatto le foto solo alle ragazze Ai domiciliari Annio De Luca, 51 anni, arrestato venerdì dalla Mobile

Non ha risposto alle domande, avvalendosi della facoltà di restarsene in silenzio, ma ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee, sostenendo di non aver compiuto alcuna estorsione e di aver scattato quelle foto solo alle ragazze. Si è difeso così, dinanzi al gip Loredana Camerlengo, Annio De Luca (avvocato Luca Russo, sostituito dal collega Fabio Russo), il 51enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, arrestato venerdì dalla Squadra mobile.

L'uomo era stato bloccato dinanzi alla villa comunale, dopo aver intascato 50 euro che, secondo gli inquirenti, avrebbe preteso da un ultrasettantenne per non rivelare alla moglie la sua frequentazione con le prostitute. I due si erano incrociati già in precedenza al rione Ferrovia, dove il 51enne avrebbe immortalato l'anziano in compagnia di una donna straniera dedita al meretricio.

Ne era nata una discussione terminata con l'arrivo della Volante, ma nei giorni successivi De Luca sarebbe tornato alla carica con il pensionato, minacciandolo di dire tutto alla consorte se non avesse sborsato una somma di denaro.

Di qui l'appuntamento fissato per venerdì e l'arresto in flagranza dell'indagato, trasferito presso il carcere di contrada Capodimonte, che ha lasciato oggi perchè il giudice, dopo l'udienza di convalida, gli ha concesso i domiciliari.

Esp