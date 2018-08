Azzannato da un pastore maremmano, anziano rischia la vita Decine e decine di punti di sutura per un 80enne

Se le conseguenze non sono state drammatiche, lui, il malcapitato, lo deve soltanto alla prontezza con la quale il proprietario è riuscito a togliergli di dosso quel pastore maremmano che lo stava azzannando. Lo ha fatto giusto in tempo prima che si consumasse una tragedia di cui ha rischiato di restare vittima un ottantenne, poi trasportato in ospedale e suturato con decine e decine di punti.

E' accaduto in un'abitazione lungo la strada tra Benevento e Pietrelcina. Secondo una prima ricostruzione, il pensionato è entrato nel cortile della casa di alcuni suoi familiari per portare da mangiare all'animale, così come faceva ogni giorno.

Cosa abbia scatenato la reazione del cane di fronte ad una persona che non gli era estranea, rimane da stabilire. Di certo c'è che il pastore maremmano si è scagliato contro il pensionato, scaraventandolo a terra e mordendolo in tutte le parti del corpo. L'anziano ha cercato disperatamente di difendersi opponendo le braccia, le urla hanno richiamato l'attenzione dei suoi parenti. Uno di loro è immediatamente intervenuto e, per fortuna, ha avuto la forza di bloccare l'animale e di allontanarlo dalla preda.

Enorme e comprensibile la paura provata dall'ottantenne, e non solo, successivamente soccorso e accompagnato al Rummo, dove gli sono state applicate decine di punti necessari a 'chiudere' le ferite riportate. Il cane è stato trasferito in una struttura dove ora viene tenuto sotto osservazione: un 'attività che consentirà di valutarne il comportamento e le condizioni, e di deciderne, poi, il destino. Non è la prima volta che si verificano episodi come quello descritto, tanti i casi restituiti negli anni dalle cronache, alcuni dei quali, purtroppo, con esiti infausti. Come a Fragneto L'Abate, Circello e Montesarchio, con la morte di una coppia, un bambino ed una donna.

Esp