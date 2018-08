Televisori rubati e pistola con matricola abrasa, arrestato Ai domiciliari un 38enne di Montesarchio, fermato dai carabinieri

Gli hanno sequestrato roba ritenuta rubata ed anche un'arma con matricola abrasa. E' per questo che i carabinieri della locale Compagnia hanno arresato Giuseppe Luciano, 38 anni, di Montesarchio.

E' l'epilogo di una perquisizione compiuta nell'abitazione dell'uomo, che ha consentito di rinvenire - secondo una prima ricostruzione- alcuni televisori di provenienza furtiva ed una pistola con matricola abrasa, sulla quale sono stati avviati i necessari accertamenti.

Condotto in caserma, il 38enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del sostituto procuratore Donatella Palumbo, sottoposto ai domiciliari, dove ora si trova in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip. Luciano ha nominato come difensore l'avvocato Mario Cecere.

Esp