Temporali, ingenti i danni in Valle Caudina | FOTO Case allagate per colpa di cunette inesistenti o senza manutenzione

Questa mattina in Valle Caudina splende il sole ma la paura è che anche oggi, nel pomeriggio, il maltempo possa aggravare ancora di più i danni registrati nelle ultime 48 ore nella zona di Montesarchio, Tufara ed altri centri della Valle Caudina anche a ridosso della confinante provincia Irpina. Intanto prosegue la conta dei danni degli allagamenti e degli smottamenti avvenuti ieri pomeriggio durante e dopo il violento temporale di ieri.

I vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda notte per ripristinare strade e cortili invasi da acqua e fango. Problemi maggiori si sono registrati a Tufara Valle del comune di Montesarchio dove alcune abitazioni sono state allagate dall'enorme quantità d'acqua arrivata direttamente dai terreni e dalla ferrovia Benevento – Napoli via Valle Caudina. Mancata manutenzione o come sempre più spesso la completa assenza delle cunette e degli scoli hanno provocato danni alle case (vedi foto).