Prima litiga con coetanei, poi spintona carabinieri: arrestato Gli altri protagonisti della rissa sono riusciti a scappare

Sarà giudicato per direttissima nelle prossime ore il 29enne di Telese Terme arrestato all'alba di oggi dai carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita con l'accusa di violenza e minaccia ai danni di uno dei militari che erano intervenuti per sedare una rissa. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, infatti, il giovane è stato trovato in viale Miniere dove da poco si era conclusa una furibonda lite tra coetanei. All'arrivo dei carabinieri, infatti, è stato identificato solo il 29enne – gli altri sono riusciti a scappare - che, però ha dato in escandescenza aggredendo verbalmente e spintonando il militare.

Bloccato, il 29enne è stato trasferito presso le camere di sicurezza in attesa del processo.