In fiamme lo Stir dei rifiuti di Casalduni | FOTO Nuovo incendio all'interno dello stabilimento della Samte. Distrutto capannone

Non c'è pace per l'impianto di rifiuti di Casalduni gestito dalla Samte, l'azienda della Provincia. Un incendio è divampato all'alba all'interno dello stabilimento che lavora l'immondizia dei paesi sanniti. L'allarme è scatto intorno alle 6 quando alla sala operativa del 115 sono arrivate numerose telefonate.

Sul posto sono al lavoro numerose squadre di pompieri arrivati sia dal comando provinciale di Benevento che dai tre distaccamenti, oltre che ai carabinieri. L'incendio è visibili da chilometri di distanza.

Le fiamme hanno interessato l'immondizia già lavorata e compressa in balle. Non è la prima volta che l'impianto di lavorazione dei rifiuti finisce al centro della cronaca per gli incendi. L'ultimo ad aprile scorso quando qualcuno aveva incendiato un deposito all'aperto di ecoballe.

Resta ora da capire cosa abbia provocato l'incendio. Come sempre in questi asi nessuna ipotesi viene tralasciata. Solo dopo aver spento le fiamme i pompieri potranno effettuare il sopralluogo per accertare le cause che hanno scatenato le fiamme.

AL.FA

AGGIORNAMENTO

Qusta volta ad essere interessato dal rogo è il capannone principale dove vengono lavorati i rifiuti.

Danni enormi all’impianto che potrebbe restare fermo per un lungo periodo. A far scattare l’allarme sono stati i lavoratori del primo turno delle 6. Arrivati nei pressi dell’impianto hanno notato il fumo e le fiamme fuoriuscire dalla struttura.

Tra i primi ad intervenire il presidente della provincia Claudio Ricci, che ha affermato: “È un disastro. Questa volta le fiamme hanno danneggiato tutto”. Si profila dunque un lungo periodo di fermo per l’impianto è per i lavoratori.

Resta da capire se lo Stir fosse presidiato durante la notte è se le telecamere abbiano ripreso qualcosa.

Completamente distrutto il primo capannone, dove viene stoccata la frazione secca dei rifiuti che poi vengono lavorati ed imballati. All’interno c’erano stoccati decine e decine di metri cubi di immondizia che ora brucia.

I vigili del fuoco da ore stanno cercando di domare le fiamme. Operazione che durerà per ore se non per giorni. Dopo si dovranno valutare i danni strutturali e ricostruire gran parte dell’impianto. Una stangata sull’intera filiera dei rifiuti.