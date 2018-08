All'estero per lavorare: due giovani caudini scomparsi Giovani cuochi di Montesarchio e Airola: nessuna notizia da cinque giorni

Erano partiti per lavorare, per portare l'arte della cucina all'estero. Due giovani tra i tanti che per trovare un'occupazione, un'occasione devono scappare all'estero. Antonio e Gianni, due giovani cuochi, dopo aver accumulato varie esperienze, sempre all'estero, sempre ai fornelli, in particolare in Spagna, avevano deciso di cambiar rotta andando in Germania per offrire la loro competenza. Qui avevano trovato lavoro in un ristorante, ed erano tornati in Italia per passare qualche giorno di ferie.

I due giovani, di Cirignano, frazione di Montesarchio e Airola, poi erano ripartiti per raggiungere la Germania ed il ristorante dove lavorano, e cinque giorni fa erano segnalati a Salisburgo, in Austria, e da allora si sono perse completamente le loro tracce. I loro cellulari risultano spenti, e nessuna comunicazione è arrivata, da allora, ad amici e parenti. Le famiglie, angosciate, hanno immediatamente sporto denuncia ai carabinieri e sui social è partito il tam tam: diversi gli appelli accorati di familiari e amici per invitare i due giovani a farsi vivi e a chi avesse informazioni di divulgarle immediatamente. Si spera che possa arrivare a breve un cenno dai due amici e che le comunità di Montesarchio e Airola, e in primis le famiglie dei due ragazzi possano tirare presto un sospiro di sollievo.