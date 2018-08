Ero ubriaco, perciò ho aggredito quel carabiniere Arresti domiciliari per Ferdinando De Rosa, 29 anni, di Telese Terme

Arresti domiciliari. Li ha disposti il giudice Simonetta Rotili nella direttissima – proseguirà il 29 ottobre con rito abbreviato – a carico di Ferdinando De Rosa (avvocati Massimiliano e Vito De Matteo), il 29enne di Telese Terme fermato dai carabinieri per violenza e minaccia ai danni di uno dei militari intervenuti dopo la segnalazione di una rissa alla quale avevano preso parte più persone che erano però riuscite ad allontanarsi. Tranne De Rosa che, bloccato, aveva dato in escandescenze, aggredendo verbalmente e spintonando un carabiniere. Un comportamento che il 29enne ha cercato in aula di spiegare, attribuendolo allo stato di ebbrezza nel quale si trovava.

