Incendio Stir. Del Basso De Caro (Pd): "Fatti gravissimi" Il deputato sannita: "Necessario velocizzare tutto ciò che è relativo alla sicurezza dei luoghi"

"I fatti di Casalduni sono gravissimi e sono il segnale che serve un'attenzione maggiore verso l'ambiente". Così l'onorevole Umberto del Basso De CAro sull'incendio che ha distrutto parzialmente lo Stir di Casalduni. "È per questo che è necessario velocizzare nel potenziare tutto ciò che è relativo alla sicurezza di questi luoghi come ad esempio l'installazione di telecamere di videosorveglianza così come richiesto qualche mese fa, con una mozione in Consiglio, dal Consigliere regionale Erasmo Mortaruolo. Sono questi sistemi - spiega ancora l'esponente sannita del Pd -, insieme ad altre importanti azioni, modi per tenere lontano da questi luoghi chi non ha rispetto e cura per sé stesso e per la collettività. Accanto al tema della sicurezza vi è poi quello della rimozione delle ecoballe dagli impianti, così come già programmato dal Governo Renzi che aveva posto questo tema tra le priorità.

Oggi è necessario superare i buoni propositi e avviare azioni concrete - conclude l'ex sottosegretario alle Infrastrutture - che possano risolvere concretamente le criticità del territorio".