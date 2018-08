Stir: nella notte tentano di appiccare nuovo incendio | FOTO La denuncia del presidente delal Provincia, Ricci e dell'amministratore della Samte, Solano

“Nonostante la presenza dei vigili dle fuoco e delle forze dell'ordine questa notte hanno tentato di appiccare un nuovo incendio all'interno dell'area dello Stir di Casalduni”. Lo hanno dichiarato questa mattina durante una conferenza stampa il presidente della Provincia, Claudio Ricci e l'amministratore unico della Samte, Fabio Solano.

Il legale rappresentante (Ricci) ed il numero uno della società partecipata della Provincia (Solano) tuonano contro i malviventi che hanno evidentemente provato ad appiccare un nuovo incendio alle ecoballe. “Volevano probabilmente metterci definitivamente ko”, hanno dichiarato durante l'incontro in occasione del sopralluogo del sottosegretario all'Ambiente del Movimento 5 Stelle, Salvatore Micillo.

Una riunione preceduta da un sopralluogo che l'esponente del Governo gialloverde ha effettuato con i dirigenti della Samte, il sindaco di Casalduni, Pasquale Iacovella, la sentrice 5 Stelle, Danila De Lucia ed il funzionario dei vigili del Fuoco Angelo Feleppa.

A seguire l'incontro con la stampa al quale hanno preso parte anche amministratori dei Comuni vicini, dipendenti della Samte ed i cittadini.

Ad aprire la riunione è stato il presidente Claudio Ricci che ha elencato al sottosegretario i tre principali problemi che la Provincia si trova ad affrontare in queste ore di emergenza. In primo luogo il numero uno della Rocca ha spiegato che nelle prossime ore avrà dalla Regione il piano operativo completo di dove poter conferire i rifiuti sanniti che, come annunciato ieri dal vicepresidente della Regione, Fulvio Bonavitacola saranno destinati agli Stir di Napoli, Caserta ed Avellino. A seguire Ricci ha messo l'accento sui lavori per la videosorveglianza che erano già stati appaltati e che partiranno il prossimo 3 settembre. Opere per lo Stir di Casalduni che ora, però, sono di secondaria importanza visiti i danni provocati dall'incendio appiccato all'alba di giovedì all'interno del capannone adibito alla ricezione dell'immondizia che poi deve essere trasformata in ecoballe.

Per questo motivo il presidente della Provincia ha chiesto l'interessamento del sottosegretario al fine di poter avviare presso il Governo un iter autorizzativo per impiegare la ditta aggiudicatrice dell'appalto per i lavori di videosorveglianza ed altro a poter svolgere con urgenza anche altre opere elettriche per ripristinare nel minor tempo possibile l'impianto.

Infine ricci ha acceso i riflettori sui 54 dipendenti dello Stir che si ritroveranno senza un lavoro. “Si faccia lei portavoce – ha detto Ricci al sottosegretario Micillo – con il governo di attivare immediatamente ammortizzatori sociali o altre forme di tutela per queste 54 famiglie”.

Il sindaco di Casalduni, Pasquale Iacovella ha chiesto aiuti per gli agricoltori della zona che ormai da anni combattono contro i continui incendi che “distruggono le produzioni, le imprese del territorio. Servono misure urgenti affinchè una volta per tutte si metta un punto a tutto questo”, ha ribadito Iacovella.

IN AGGIORNAMENTO