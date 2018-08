Carboni accesi in auto: donna tenta suicidio con il suo cane Una telefonata al 113 le salva la vita. I poliziotti hanno rotto il finestrino

Momenti di paura questa mattina a Benevento per una donna che ha tentato di togliersi la vita in un'auto parcheggiato in via Lungo Calore Manfredi di Svevia. Ad allertare la polizia la telefonata al 113 di alcuni passanti che hanno notato la Mercedes con i vetri sigillati.

Giunti sul posto gli agenti della Volante hanno rintracciato l'auto. Secondo la ricostruzione della polizia, la donna si era chiusa all'interno ed aveva sigillato i finestrini con del nastro adesivo da imballaggio. All’interno del vano bagagli i poliziotti hanno ritrovato una pentola piena di carboni accesi, posizionata in quel posto affinché nell'abitacolo si sprigionasse monossido di carbonio. Gli agenti hanno quindi rotto il vetro ed aperto la portiera. All'interno la donna con il suo cane.

Soccorsa, la donna è stata trasferita in ospedale per accertamenti.