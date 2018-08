Sindaco di Arpaise investito: centauro scappa Disavventura per il primo cittadino dopo l'assemblea dei sindaci a Palazzo Mosti

Brutta avventura questa mattina per il sindaco di Arpaise, Vincenzo Forni Rossi, investito da uno scooter mentre attraversava via Rummo. Il primo cittadino aveva partecipato all'assemblea dei sindaci indetta da Clemente Mastella dopo l'incendio allo Stir di Casalduni. Mentre stava riprendere la sua auto un ciclomotore lo ha travolto. Invece di allertare i soccorsi, il centauro è scappato facendo perdere le sue tracce. Soccorso dal 118, il sindaco Rossi è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i vigili urbani, oltre che i tanti colleghi che come lui stavano lasciando il Comune di Benevento.

“Ho sentito l'amico sindaco di Arpaise Enzo Forni Rossi, ancora in Ospedale, investito stamattina da un pirata della strada che poi è scappato. Enzo stesso – ha dichiarato il segretario provinciale del Partito Democratico, Carmine Valentino - mi ha rassicurato che non è preoccupante la sua situazione, anche se stava completando i necessari controlli. Condanno fermamente colui che, scappando, ha compiuto un gesto inqualificabile, gravissimo. Al collega Sindaco, giungano i nostri auguri per una rapida guarigione, che possa quanto prima rimettersi”.