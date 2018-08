Bomba carta esplode dinanzi casa di un imprenditore Danni e paura nella notte in Valle Caudina

Paura nella notte a Sant'Agate de' Goti per l'esplosione di una bomba dinanzi l'abitazione di un imprenditore di 48 anni. È accaduto dopo la mezzanotte a contrada San Tommaso. Quando un forte boato ha svegliato l'imprenditore e la sua famiglia. Quelli successivi sono stati momenti di autentico terrore. Prima il botto, fortissimo, poi i vetri in frantumi di una finestra.

Tutti si sono precipitati all'esterno della struttura dove c'era ancora fumo e l'odore acre della deflagrazione.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montesarchio e della Stazione saticulana.

I militari hanno effettuato il sopralluogo ed ascoltato l'imprenditore edile. L'esplosione ha danneggiato un infisso della casa ed un muro.

Avviate le indagini si cerca ora di capire chi e perchè abbia messo a segno l'attentato intimidatorio ai danni del 48enne.

Dopo un periodo di relativa calma, torna la paura in Valle Caudina. Prima gli incendi delle auto anche di amministratori, ora le bombe carta contro le abitazioni. Un fenomeno certo non nuovo in tutta la Valle.

Al.Fa