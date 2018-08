Intimidazioni in Valle Caudina. Valentino: Turbati da episodi Il sindaco di Sant'Agata dopo la bomba carta esploso dinanzi l'abitazione di un imprenditore

Auto in fiamme e bombe carta. Preoccupa la recrudescenza registrata negli ultimi tempi in Valle Caudina dove si sono registrati diversi episodi criminali che hanno portato la popolosa area del Sannio all'attenzione delle cronache.

L'ultimo la scorsa notte quando a Bonea, dove negli ultimi giorni era stata incendiata anche l'auto di un consigliere comunale, una Fiat Panda è stata attaccata dalle fiamme.

Anche Sant’Agata de’Goti è stata interessata da, seppur sporadici ed isolati, atti violenti e criminali sui quali è intervenuto il sindaco della città Carmine Valentino.

“Al di là della natura degli atti, che sarà certamente chiarita e stabilita dall’operato degli inquirenti e delle forze dell’ordine - ha commentato il primo cittadino -, questi fatti turbano la vita pubblica della comunità santagatese. Atti dequalificanti e preoccupanti che non giovano alla città né alla serenità degli abitanti.

Piena solidarietà, dunque, da parte mia e dell’Amministrazione Comunale, a chi ha subito episodi di violenza o atti intimidatori qui a Sant’Agata de’Goti ma più in generale nel nostro Sannio e altrettanta fiducia nell’operato delle autorità preposte, che stanno rafforzando i controlli e che non fanno mancare attenzione per il nostro territorio, attraverso un potenziamento del monitoraggio dell’intera provincia di Benevento.

A loro, agli uomini e alle donne che lavorano ogni giorno per garantire la nostra incolumità, il mio ringraziamento personale come cittadino e come rappresentante delle Istituzioni.

Bisogna investire ancora di più in sicurezza - conclude il sindaco Valentino - e bisogna avere fiducia in chi ci tutela con grande senso del dovere e attenzione e, ovviamente, collaborare il più possibile per prevenire, scongiurare e denunciare fenomeni criminali e atti di violenza di ogni genere”.