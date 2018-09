Crolla parte di una casa: strada interrotta | FOTO Intervento nella notte di vigili del fuoco e Comune. Dopo ore di lavoro, riaperta l'arteria

Momenti di paura nella notte a Ceppaloni per il crollo di un vecchio rudere che ha interrotto per alcune ore la strada che conduce da Masseria Alfieri alla Fondo Valle Sabato. Le pietre e i mattoni crollati hanno di fatto reso necessario la chiusura dell'arteria per scongiurare pericoli per gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del Comune. Per tutta la notte una ruspa ha lavorato per liberare l'arteria. Un intervento effettuato con la massima urgenza e nelle ore notturne proprio per evitare ulteriori disagi agli automobilisti.