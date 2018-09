Fuga di gas e scoppio in una casa, paura a Montesarchio Vigili del fuoco e carabinieri in via Caracciolo

Al momento dello scoppio, in quella casa, per fortuna, non c'erano persone. Non ne hanno trovate i vigili del fuoco di Bonea ed i carabineri della locale Compagnia quando sono accorsi nella notte in via Caracciolo, a Montesarchio. Era all'incirca l'una e mezza: una fuga di gas dalla bombola della cucina ha determinato un 'botto' in un'abitazione. Tramezzature distrutte, qualche parete annerita. Nessuna traccia di coloro, probabilmente stranieri, che da quelle parti sembra ci vivano.