Colpito da un malore, operaio muore in ambulanza Stava lavorando a Sant'Agata dei Goti

Hanno cercato di rianimarlo, ma non c'è stato alcunchè da fare contro quel malore che lo ha colpito e non gli ha dato scampo. Il dramma si è consumato in mattinata, la vittima è un dipendente di una ditta napoletana che alla frazione Capellino di Sant'Agata dei Goti sta eseguendo dei lavori.

Secondo una prima ricostruzione, il malcapitato si sarebbe accasciato all'improvviso a bordo strada, sotto gli occhi dei colleghi di lavoro, che hanno immediatamente dato l'allarme. Il 118 ha soccorso l'uomo e l'ha caricato a bordo di un'ambulanza che è poi partita alla volta di Benevento.

Durante il tragitto, però, in territorio di San Salvatore Telesino, il cuore dell'operaio si è fermato per sempre. I medici hanno chiesto l'intervento dei carabinieri della locale Stazione, poi la salma è stata trasportata, su ordine del sostituto procuratore Maria Scamarcio, avvertita dai militari, presso il cimitero di San Salvatore.