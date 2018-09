Droga e reperti archeologici sequestrati dai carabinieri Denunciato un 39enne di sant'Agata de' Goti

Reperti archeologici e 770 grammi di marijuana, oltre a tre piante di cannabis sono stati rinvenuti e sequestrati dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio durante una perquisizione.

I militari, impegnati in una serie di controlli e verifiche, hanno fatto tappa nell’abitazione di un 39enne di Sant’Agata de’ Goti. Oltre alla droga e alle piante di cannabis, i carabinieri hanno rinvenuto nell’armadio della camera da letto dei frammenti di materiale in terracotta ritenuti di interesse archeologico. Per il 39enne è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e ricettazione di materiale di interesse storico-archeologico senza averne denunciato il ritrovamento alla competente autorità.