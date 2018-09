Donna investita al viale Mellusi, ferite e paura Soccorsa dai medici di una clinica, poi trasferita dalla Croce Rossa in ospedale

Traumi e paura per una donna che questa mattina è stata investita, probabilmente da un'auto mentre camminava lungo il centralissimo viale Mellusi. Giunta nei pressi della Clinica Santa Rita la malcapitata è stata travolta rovinando sull'asfalto. Tra i primi a soccorrerla sono stati i medici ed il personale sanitario della stessa clinica, richiamati in strada dai passanti. Sul posto sono accorsi i soccorritori dell'Unità di rianimazione della Croce Rossa 118 che hanno trasportato la donna al Rummo in codice giallo. Saranno ora le indagini delel forze dell'ordine a stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.