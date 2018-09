Rubano manufatto metallico: denunciati dalla Polizia Un uomo e una donna fermati grazie ad una segnalazione arrivata al 113

Un uomo ed una donna di Telese Terme sono stati denunciati per furto aggravato e in concorso di un manufatto metallico lungo sei metri. Si tratta di una sorta di tubo che i due avevano rubato da una casa in piazza Civiltà Sannitica. A loro i poliziotti del Commissariato della cittadina termale sono arrivati dopo una segnalazione anonima arrivata al 113. Durante la perquisizione di una pertinenza annessa all'abitazione dei due indagati, i poliziotti hanno ritrovato il manufatto.