Controlli e denunce dei carabinieri in Valle caudina Il bilancio delle attività

Denunce e segnalazioni dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio nel corso dei controlli effettuati nelle ultime ore. Le denunce hanno riguardato un giovane rumeno, residente in provincia di Caserta, fermato a Montesarchio mentre trasportava, privo di patente, rifiuti ferrosi senza autorizzazione, ed un uomo di Sant'Agata dei Goti che avrebbe violato l'obbligo di dimora. Eseguite dodici perquisizioni, ritirate due patenti, proposti due fogli di via, segnalate per stupefacenti nove persone.