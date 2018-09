Montesarchio, Airola e Bucciano: controli della polizia Attività svolte con la collaborazione dei vigili urbani

Montesarchio, Airola e Bucciano: sono i tre centri caudini nei quali la polizia, con la collaborazione dei vigili urbani, ha svolto una serie di controlli. Il bilancio parla di verifiche che hanno interessato più di 150 persone ed un centinaio di veicoli. Verificate le autorizzazioni di 3 esercizi pubblici risultati non in regola per anomalie amministrative.