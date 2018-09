Airola: 15enne tenta il suicidio impiccandosi. Salvato Un giovane detenuto dell'Istituto Penale minorile ha provato ad impiccarsi

Un giovanissimo detenuto di 15 anni ha tentato di uccidersi nel carcere minorile di Airola, in valle Caudina, dove è detenuto con l'accusa di scippo. Per fortuna il ragazzo è stato salvato dall'intervento degli agenti di polizia penitenziaria in servizio. Secondo quanto rende noto il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, l'episodio è accaduto oggi. Proveniente dal “campo di Giugliano, 15 anni, ha tentato il suicidio nella propria cella, impiccandosi alle sbarre della finestra con un lenzuolo, ma per fortuna è stato salvato dal tempestivo intervento del poliziotto penitenziario di servizio”, spiega Donato Capece, segretario Sappe.

“E’ evidente a tutti che è necessario intervenire con urgenza per fronteggiare le costanti criticità penitenziarie. Il suicidio è spesso la causa più comune di morte nelle carceri. Gli istituti penitenziari hanno l’obbligo di preservare la salute e la sicurezza dei detenuti, e l’Italia è certamente all’avanguardia per quanto concerne la normativa finalizzata a prevenire questi gravi eventi critici. Ma il suicidio di un detenuto è un forte agente stressogeno pe tutti".