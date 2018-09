Lavoratori in nero per raccogliere uva, multe e denunce Fermati due agricoltori che impiegavano anche extracomunitari all'interno dei vigneti a San Lupo

Reclutavano extracomunitari nei pressi di un centro di accoglienza per impiegarli nella raccolta dell'uva nei loro vigneti. Si tratta di due agricoltori di Ponte fermati dai carabinieri delle Stazioni di Telese Terme e Guardia Sanframondi, con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento. I militari stavano seguendo da alcuni giorni i due che sono stati identificati mentre reclutavano i richiedenti asilo per farli lavorare nei loro vigneti a San Lupo. Durante il sopralluogo all'interno dei terreni, i carabinieri hanno poi identificato 9 extracomunitari di cui 5 richiedenti asilo e 4 italiani tutti a nero. Nei confronti degli imprenditori agricoli sono state elevate sanzioni penali e amministrative per un totale di circa 50mila euro.