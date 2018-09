"Botte con mazza da baseball e minacce", assolto La sentenza per un 35enne di Sant'Agata dei Goti

Era imputato di lesioni e minacce aggravate, ma è stato assolto perchè il fatto non sussiste. L'ha deciso il giudice Anita Polito nel processo a carico di Alberto Carfora (avvocati Danilo Riccio e Osvaldo Piccoli), un 35enne di Sant'Agata dei Goti che era stato chiamato in causa per un episodio accaduto nel centro saticulano, nei pressi di un ristorante, il 13 giugno del 2015. Quando, sosteneva la Procura, avrebbe picchiato con una mazza da baseball e minacciato, forse con un coltello, una persona, parte civile con l'avvocato Alessandro Della Ratta.

