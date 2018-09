Pensionato trovato morto nella sua abitazione Inutile l'intervento del 118. Sul posto carabinieri e medico legale

Dramma questa mattina a Calvi per la morte di un pensionato trovato senza vita nella sua abitazione. A far scattare l'allarme è stato un amico, preoccupato per la sua assenza. Quando ha raggiunto la casa alla periferia del paese ha trovato il pensionato riverso a terra in camera da letto. Evidenti le macchie di sangue nella stanza probabilmente dovute ad un'emorragia forse scatenata dalle patologie di cui il malcapitato soffriva.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 di San Giorgio del Sannio, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, e i carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio che hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini. Su disposizione del sostituto procuratore Miriam Lapalorcia, il medico legale, il dottore Emilio D'Oro, ha effettuato una primo sopralluogo. Successivamente la salma è stata trasferita all'obitorio del Rummo dove nelle prossime ore lo specialista effettuerà la visita esterna.