Lavori al depuratore. Sequestrata sabbia: è rifiuto speciale Intervento del Noe a Torrecuso. Fuochisti denunciati a Tocco Caudio

Rifiuti speciali non pericolosi sistemati in tre cassoni all'interno dell'area del depuratore comunale di Torrecuso. Li hanno scoperti e sequestrati i carabinieri della Compagnia di Montesarchio con la Stazione di Paupisi e del Nucleo Operativo Ecologico di Napoli. I militari hanno effettuato un controllo all'interno dell'area del depuratore ora affidato ad una società che lo dovrà riattivare. I carabinieri hanno quindi sequestrato i 3 cassoni contenenti circa 120 quintali di rifiuti speciali non pericolosi. Si tratta di sabbia da depurazione.

Per il legale rappresentante della società è scattata la denuncia per aver stoccato la 'sabbia' di depurazione all'interno dei cassoni senza autorizzazione.

Sempre i militari dela lCompagnia di Montesarchio hanno denunciato a Tocco Caudio due fuochisti della provincia di Avellino che erano intenti a installare mortai per l’esplosione di fuochi pirotecnici senza l'autorizzazione comunale.