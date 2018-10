Auto in fiamme e allagamenti in Valle Telesina Incendio distrugge Renault. Danni per le forti piogge: numerosi gli interventi dei pompieri

Auto in fiamme nel pomeriggio di ieri in via Caio Ponzio Telesino a Telese Terme. L'incendio ha interessato una Renault Scenic che il proprietario aveva lasciato in sosta lungo la strada. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento della cittadina termale che hanno spento le fiamme ed avviato le indagini. Non è escluso che le fiamme possano essere divampate a causa di un problema elettrico.

Pompieri in azione nella valle Telesina anche per far fronte ai numerosi allagamenti provocati dal nubifragio che si è abbattuto su vari centri. Problemi nella zona del Parco del Grassano dove un automobilista è rimasto impantanato con la sua auto in una mega pozzanghera. Scantinati e garaga allagati a Telese Terme e in altri paesi del comprensorio. Per fortuna nella tarda serata la situazione si è normalizzata. Danni ingenti anche nel nopoletano. Una squadra di pompieri sanniti ha dovuto infatti raggiungere il capoluogo di regione in ausilio al comando provinciale di Napoli sommerso dalle richieste di intervento.