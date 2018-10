Auto contro un muro finisce in un ruscello: feriti due ragazzi Incidente stradale nella notte tra Montesarchio e Cervinara

Momenti di paura nella tarda serata di ieri per due ragazzi, poco più che 20enni, di Montesarchio, coinvolti in un incidente stradale avvenuto in via Cardito, nel territorio di Cervinara.

Tutto è avvenuto poco prima della mezzanotte quando, una Ford Ka, con a bordo i due fidanzati, è finita prima contro un muretto, poi è uscita fuori strada nel torrente.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, le ambulanze e le forze dell'ordine. I pompieri hanno estratto i malcapitati dall'auto e li hanno affidati alle cure dei sanitari del 118. Per entrambi si è reso necessario il ricovero in ospedale a causa delle ferite riportate.