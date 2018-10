Lavoratori sfruttati in un frutteto, due denunce Si tratta di 4 persone: 3 sono extracomunitari ospiti di un centro accoglienza a Telese

Due responsabili di un'azienda agricola di Dugenta sono stati denunciati dai carabinieri perchè avrebbero utilizzato e sfruttato manodopera. Quattro lavoratori, in particolare, tre dei quali cittadini extracomunitari richiedenti asilo.

Attraverso le indagini dei militari delle Stazioni di Telese Terme e Guardi Sanframondi, supportati dai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro, è emerso che il titolare di un'azienda agricola avrebbe reclutato due cittadini stranieri ospiti di un centro di accoglienza a Telese e li avrebbe condotti in un frutteto in provincia di Caserta, dove erano già impegnate altre due persone, anche loro impiegate in violazione delle norme sull'assunzione e sulla sicurezza. Di qui la denuncia e sanzioni per un importo complessivo di 35mila euro.