Pistole clandestine in un sottoscala, sarà rito abbreviato L'11 febbraio del prossimo la sentenza per un 44enne di Sant'Agata dei Goti

Sarà giudicato con rito abbreviato l'11 febbraio del prossimo anno, dal gup Gelsomina Palmieri, Clemente Ciervo (avvocato Ettore Marcarelli), 44 anni, di Sant'Agata dei Goti, che nello scorso gennaio era stato arrestato dai carabinieri, per detenzione illegale di armi e munizioni, e ricettazione, al termine di una perquisizione.

La 'visita' aveva infatti consentito ai militari di rinvenire in un sottoscala una pistola semiautomatica calibro 8, una rivoltella calibro 6 – entrambe ritenute clandestine perchè non catalogate – una semiautomatica a salve senza tappo rosso, due fucili da caccia e 14 cartucce. Nella stessa occasione era stata sequestrata anche una moto Bmw 1000 risultata rubata. Ciervo era finito in carcere, poi il gip Flavio Cusani, dopo la convalida, lo aveva spedito ai domiciliari; una misura confermata dal Riesame, successivamente attenuata fino al ritorno in libertà.

Esp