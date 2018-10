Uomo accoltellato in strada, fermata una persona Momenti di paura questa sera a Sant'Agata de' Goti

Una persona ferita e ricoverata in ospedale, un'altra fermata dai carabinieri. E' il bilancio di una serata a dir poco movimentata registrata nella zona di via Sant'Antonio Abate di Sant'Agata de' Goti. L'allarme è scattato quando presso il pronto soccorso dell'ospedale De Liguori è arrivata una persona ferita. E' bastato poco ai medici in servizio per capire cosa era accaduto. Per questo i sanitari hanno immediatamente soccorso il malcapitato ed allertato i carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Montesarchio che con i colleghi della Stazione saticulana hanno ascoltato la persona ferita ed avviato le ricerche dell'aggressore che, dopo poco, è stato fermato e condotto in caserma per essere ascoltato. Resta da stabilire i motivi che hanno scatenato quella che potrebbe essere una furibonda lite.

IN AGGIORNAMENTO