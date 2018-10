Bonea: in fiamme nella notte l'auto di una ragazza Ancora un incendio nel centro caudino, da tempo tormentato da una serie di roghi

Aveva parcheggiato l'auto nei pressi dell'abitazione dopo essere rientrata dal lavoro, l'ha ritrovata avvolta dalle fiamme. L'orologio segnava all'incirca le 6.30 quando il fuoco ha attaccato in via Roma, a Bonea, la Lancia Y di una 22enne, rincasata qualche ora prima dopo aver terminato il suo turno di servizio in un bar di Montesarchio.

L'allarme ha convogliato nella zona i pompieri del locale distaccamento ed i carabinieri. L'intervento non è però riuscito ad evitare che la vettura, ferma a non molta distanza dal Comune, restasse quasi completamente distrutta. Non sono stati rinvenuti contenitori o tracce di liquido, ma, come sempre in questi casi, nessuna ipotesi può essere esclusa dalle indagini.

Anche alla luce di quanto sta accadendo, e non da ora, a Bonea, teatro di numerosi incendi di macchine. Gli ultimi in ordine di tempo alla fine di agosto, quando la stessa sorte era toccata anche ad un consigliere comunale di maggioranza che aveva subito 'attenzioni' due anni prima.

Un attentato al quale era seguita, dopo qualche settimana, l'esplosione di una bomba carta piazzata sotto la Fiat 500 di un altro esponente della maggioranza che sostiene il sindaco Giampietro Roviezzo. A distanza di un paio di mesi, poi, anche il primo cittadino era finito nel mirino, con un ordigno fatto deflagrare dinanzi alla casa dei genitori. Enorme la paura, nessun problema per le persone. Episodi al centro di un'attività investigativa che, al momento, non ha ancora restituito risultati.

