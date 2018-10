Accoltellamento, lunedì il 65enne santagatese dinanzi al Gip Udienza di convalida dell'arresto di Gerardo Novizio

E' in programma lunedì mattina, dinanzi al gip Loredana Camerlengo, l'udienza di convalida dell'arresto di Gerardo Novizio, 65 anni, di Sant'Agata dei Goti, ex dipendente comunale ora in pensione, finito ai domiciliari con l'accusa di aver accoltellato, per fortuna senza conseguenze drammatiche, Michele I., 57 anni, anch'egli santagatese.

Assistito dall'avvocato Alessandro Della Ratta, Novizio avrà l'occasione,, se non si avvarrà della facoltà di non rispondere, di offrire al giudice la sua ricostruzione dei fatti, al centro delle indagini dirette dal sostituto procuratore Assunta Tillo e condotte dai carabinieri. Come più volte ricordato da ieri sera, l'episodio si è verificato lungo via Sant'Antonio Abate, dinanzi ad un chiosco. E' qui che il 65enne avrebbe colpito più volte la vittima, che successivamente aveva fatto ricorso alle cure dei medici del locale ospedale.

Esp