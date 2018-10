Varco Palazzo di giustizia, arriva una guardia giurata armata Un secondo vigilante sarà invece in servizio all'ex caserma Guidoni

Che si trattasse di una soluzione temporanea, era praticamente scontato. E che potesse essere individuata nell'ulteriore ricorso ad un ausiliare della polizia municipale, dopo quello ad un autista, era ampiamente prevedibile. Ma non fino a dicembre, come era stato prospettato, ma solo per una settimana, quella appena trascorsa. Perchè da domani la vigilanza del varco d'accesso delle auto al Palazzo di giustizia di Benevento sarà affidata ad una guardia giurata armata della Cosmopol che resterà in servizio anche il sabato.

Non è l'unica novità delle ultime ore, l'altra è infatti rappresentata dalla presenza di un ulteriore vigilante dell'istituto irpino all'ex caserma Guidoni, fin qui presidiata da un ausiliare dei vigili urbani.

E' l'epilogo di un lavoro che ha visto impegnati il presidente del Tribunale Marilisa Rinaldi e il procuratore Aldo Policastro, con l'obiettivo di fornire una risposta adeguata al problema della sicurezza del Palazzo di giustizia dopo il trasferimento delle competenze dal Comune al Ministero.

Una situazione di cui ci siamo ripetutamente occupati, anche dieci giorni fa, quando era scattata la necessità di fronteggiare il pensionamento dell'ausiliare dei vigili urbani che fino a quel momento aveva disciplinato, azionando una sbarra, il via libera al parcheggio. Una falla chiusa con l'impiego, del tutto transitorio, di un autista, poi sostituito da un altro ausiliario in arrivo dalla Guidoni. Da domani, come detto, sia in via De Caro, sia al viale Atlantici, subentreranno due guardie giurate armate, che si aggiungeranno alle due che ogni giorno già operano in Procura e all'ingresso del Tribunale.

Una postazione, quest'ultima, che attende di essere completata con l'installazione del metal detector e del rullo che permetteranno di verificare borse e zaini attraverso l'osservazione di alcuni monitor che restituiscono anche tutto ciò che viene registrato dalle telecamere già piazzate all'interno ed all'esterno della struttura. Un doppio compito – monitoraggio video e dei frequentatori - che dovrebbe comportare l'impiego di un ulteriore addetto oltre a quello già in servizio.

Esp