Furti in Lombardia, scarcerato un 55enne di Montesarchio Ai domiciliari Pietro Parrella, arrestato a luglio con altre persone

Scarcerato Pietro Parrella, 55 anni, di Montesarchio, una delle persone arrestate agli inizi di luglio in un'indagine della Procura di Monza e dei carabinieri su alcuni furti in Lombardia di materiale plastico, e non solo. Il gip del Tribunale lombardo Emanuela Corbetta, così come chiesto dagli avvocati Pierluigi Pugliese e Mario Cecere, ha concesso i domiciliari all'indagato, ritenendo venute meno le esigenze cautelari e la pericolosità sociale.

Esp