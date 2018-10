Officina non autorizzata scoperta dalla Polizia Sequestrati box e utensili. Denunciato un 30enne

Per i poliziotti del Commissariato di Telese Terme non ci sono dubbi: si tratta di un'officina meccanica abusiva. L'hanno sequestrata ieri in via Roma. Durante un controllo i poliziotti hanno sorpreso una persona smontare un'auto all'interno di quello che amministrativamente doveva essere solo un box. All'interno del garage sono stati rinvenuti numerosi attrezzi: un crick idraulico, un compressore, un piccolo sollevatore meccanico, una pistola a spruzzo, un argano a catena, un flex, una smeriglia, una saldatrice e vari utensili per il montaggio e smontaggio di parti meccaniche. All'esterno, invece, diverse automobili e motocicli parcheggiati evidentemente in attesa di essere riparati.

Al termine degli accertamenti per l'uomo, un 30enne del posto è scattata la denuncia, mentre il locale e gli utensili sono stati sequestrati.