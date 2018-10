Scontro tra due auto lungo l'Appia: cinque persone ferite FOTO | Coinvolte una Fiat Panda ed una Mini Cooper

E' di cinque persone ferite il bilancio dell'incidente stradale registrato nel primo pomeriggio di oggi lungo la Statale Appia che da Benevento conduce a Montesarchio. Lo scontro, frontale, è avvenuto nel territorio di Ceppaloni. Coinvolte una Mini Cooper con tre persone a bordo ed una Fiat Panda sulla quale viaggiavano due persone. Scattato l'allarme sul posto sono accorse più ambulanze, i vigili del fuoco del comando provinciale, i carabinieri e la polizia stradale per i rilievi. Traffico bloccato per circa un'ora. I feriti sono stati trasferiti in codice Rosso e giallo presso gli ospedali Fatebenefratelli e Rummo di Benevento.

Lunghe code in entrambi i sensi di marcia a causa dei veicoli incidentati sulla carreggiata. Lungo il tratto di arteria è presente anche un cantiere mobile per il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Al.Fa