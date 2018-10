Ennesimo incendio. In fiamme capannone agricolo E' accaduto sempre ad Airola dove già in mattinata un rogo aveva distrutto un ristorante

Ancora un incendio ad Airola. Dopo il ristornate – pub di questa mattina, le fiamme hanno distrutto anche un capannone agricolo. È accaduto in via Lavatoio, alle porte del paese.

E' giallo sulle cause che hanno provocato l'incendio di un deposito agricolo. A bruciare utensili per la lavorazione del tabacco e dei terreni. La struttura in legno e lamiere è andata quasi del tutto distrutta. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e del comando provinciale. I pompieri hanno spento il rogo e con i carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di risalire alla natura dell'incendio.