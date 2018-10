Ubriaco alla guida investe una donna: denunciato 38enne L'uomo fermato dagli agenti del Commissariato. 57enne in ospedale

Lesioni personali e guida in stato di ebbrezza sono le accuse contestate ad un 38enne di nazionalità marocchina, denunciato dagli agenti del Commissariato di Telese Terme, intervenuti per i rilievi di un incidente stradale registrato in serata a San Salvatore Telesino. Secondo l'accusa, lo straniero era alla guida della sua auto quando ha tamponato un altro veicolo fermo. La vettura colpita avrebbe poi travolto una 57enne che era al di fuori dell'abitacolo. I poliziotti, coordinati dal vicequestore Flavio Tranquillo hanno effettuato i rilievi e si sono accorti del 38enne in evidente stato di ebbrezza. Per questo motivo l'uomo è stato accompagnato in ospedale per le analisi che hanno restituito valori di alcol nel sangue di tre volte il limite consentito dalla legge. Oltre alla denuncia, per il 38enne è scattato il sequestro del veicolo, sprovvisto di revisione ed il ritiro della patente.