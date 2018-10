Blitz antidroga Dda, un 23enne lascia il carcere Arresti domiciliari per Matteo Ventura, arrestato con altri il 20 luglio

Arresti domiciliari. Li ha disposti il gip del Tribunale di Napoli Federica Colucci per Matteo Ventura (avvocato Marianna Febbraio), 23 anni, di Ceppaloni, una delle diciotto persone finite in carcere lo scorso 20 luglio in un'indagine antidroga della Dda e della Squadra mobile di Benevento.